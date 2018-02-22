Защитники должны быть трезвыми: в Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя

В Москве в День защитника Отечества будет ограничена продажу алкоголя. Как сообщается на официальном портале столичного правительства, запрет на продажу крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также прохладительных напитков в стеклянной таре будет введен в местах проведения массовых мероприятий.

«Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей», – напомнил глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Отмечается, что для празднования Дня защитника Отечества в столице подготовлена обширная развлекательная программа. В парках, библиотеках и культурных центрах города пройдет более 500 мероприятий

Кроме этого вечером на 16 городских площадках будет запущен салют. Пиротехническое шоу начнется в 21:00. За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров.

Напомним, в России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года – до 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года – Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го 23 февраля является официальным выходным днем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

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