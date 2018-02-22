Facebook и Instagram лихорадит: соцсети работают с перебоями

В популярных социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Неполадки коснулись не только России, но и отмечались по всему миру. Об этом свидетельствую данные сайта downdetector, отслеживающего отключения популярных Интернет-ресурсов.

В ироничной манере сбой в работе иностранных соцсетей прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Фейсбук и Инстаграм работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем!» – отметил он в телеграм-канале.

Некоторые пользователи считают, что «молчание» FB – к лучшему. «Так и надо. Фейсбук портит все. Цукерберг – жадный чебурек (хотя кто бы сомневался что он им не окажется)», – пишут недоброжелатели.

Другие придают сбою политическую окраску: «В России перестали работать Фейсбук и Инстаграм. Под VPN, что характерно, работают. По всей видимости, учения по их отключению. Скоро выборы, солдаты НАТО под боком, пятая колонна не дремлет, все дела», – отмечает известный блогер Эль Мюрид‏.

Некоторые пользователи также отмечают чрезмерную приверженность россиян к социальным сетям: «Не выходите на улицу! Будьте осторожны))) – инстаграм и фейсбук не работают – люди начнут психовать))))».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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