«Заповедный спецназ»: к борьбе с браконьерами подключилась военная разведка

Министерство природных ресурсов и экологии РФ перешло к жестким мерам в борьбе с браконьерами – к работе государственных инспекторов по охране леса привлекаются военнослужащие и силовики, которые формируют «заповедный спецназ».

Накануне Дня защитника Отечества на территории национального парка «Лосиный остров» прошел мастер-класс по спецподготовке защитников природы, на котором, как передает корреспондент РИА «Новый День», бойцы первого в стране отряда показали, как происходит захват браконьеров.

Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, что для охраны заповедных территорий в мае 2017 года был создан специальный Информационно-аналитический центр.

«Организация берет на себя роль координатора тех учреждений, которые сейчас занимаются управлением этих территорий. Создан так называемый «летучий отряд», который будет обеспечивать поддержание системы охраны заповедных территорий. Отряд еще находится на стадии формирования, но уже успел выехать на 4-5 территорий», – отметил он.

Как пояснил командир первого в России отряда «заповедного спецназа» Артур Мурзаханов, его команда состоит из бывших военных.

«В заповедной системе государственная инспекция работает уже сто лет, оперативная группа уже давно существует, но мы привнесли туда немного нового. Я сам – военный и набрал группу ребят из военной разведки. С ними легче работать и боевые навыки есть», – сказал Мурзаханов.

Он пояснил, что первоначально его привлекли к работе в Баргузинском заповеднике в Бурятии, где за год работы опергруппы «Баргузин», удалось полностью искоренить браконьерство.

«Наша работа – синтез работы государственного инспектора и военной специфики – дала хороший эффект. Работу заметили, начали привлекать шире. С ребятами мы уже выезжали на 4 территории. Я сам был уже на 12-ти объектах» – рассказал он.

Мурзаханов также отметил, что работа государственного инспектора часто бывает опасной и уже вошла в 10-ку «мужественных и опасных профессий».

«Наши инспекторы погибают. В прошлом году у нас открыли два мемориала погибшим государственным инспекторам. В Кавказском и Саяно-Шушенском заповеднике. Когда мы работали на Байкале, в каждый рейд выходили, как в последний. Есть территории, где жесткое противостояние. Если есть ресурсы, браконьеры туда лезут», – подчеркнул Мурзаханов.

В ходе мастер-класса по задержанию браконьеров он обратил внимание, что «заповедному спецназу» нельзя при задержании ранить браконьеров, поэтому приходится разрабатывать специальную тактику.

«Приемы выбирались именно такие, чтобы не повредить (браконьеров), чтобы не осталось синяков, не было жалоб (о превышении полномочий). Только задержать, надеть наручники, доставить до полицейского участка. Отобраны самые эффективные приемы – каким бы маленьким ни был наш инспектор, он спокойно может справиться с любым браконьером», – подчеркнул командир отряда.

Он также отметил, что борьба с браконьерами ведется небольшими группами, где у каждого свои роли.

«У каждого в группе распределены роли. Я как старший разговариваю, отвлекаю внимание всей толпы, но ребята уже работают, ходят вокруг, занимают позиции. Всегда среди браконьеров есть самый наглый, начинаешь с ним разговаривать. Есть условные сигналы: когда я понимаю, что бесполезно с ними разговаривать, надо их задерживать, подаю условный сигнал «приготовиться», – сказал Мурзаханов.

«Я ему (браконьеру) говорю: слушай, дорогой, ты почему так себя ведешь, ты посмотри, какая «хорошая погода», солнце светит – это первая команда, и все уже стоят на старте. Говорю: какое чистое небо – это команда «атаки», «задержания». Никто (из браконьеров) не успевает сообразить», – продолжил он.

При этом он отметил, что условные сигналы постоянно меняются.

«Каждый раз стараемся использовать что-то новое. У нас уже разработаны учебные методические пособия, как практически, мы будем работать», – сказал Мурзаханов.

Напомним, 12 февраля вступил в силу приказ Минприроды РФ, в соответствии с которым в несколько раз увеличиваются штрафы за браконьерство. Соболь для браконьеров «подорожал» втрое – с 5 до 15 тысяч рублей, медведь – с 30 до 60 тысяч, лось – с 40 до 80 тысяч рублей.

При этом за незаконный отстрел животного вне охотничьего сезона сумма исчисления вреда будет умножаться на семь. То есть за убитого лося вместо 80 тысяч придется заплатить 560 тысяч рублей.

Весной 2017 года Минприроды сообщало о том, что ущерб от браконьеров достиг 18 миллиардов рублей, что больше объема легально добытой охотниками добычи – 16 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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