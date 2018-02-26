Зима не сдается: аномальный холод в Москве задержится

В московском регионе минувшая ночь стала самой холодной за нынешнюю зиму. При этом, по прогнозам синоптиков, начавшаяся неделя в столице будет аномально холодной – температурный фон ожидается на 11-12 градусов ниже нормы.

Как сообщает центр «Фобос», минимальная ночная температура воздуха составила -19,8°, что стало самым низким значением всей зимы, разброс температур по региону составил от -17,1° (Балчуг) до -29,3° (Клин).

Сегодня днем в Москве облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег, температура воздуха составит -13…-15°, в Подмосковье -12…-17°. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», сегодня в столичных аэропортах отменено из задержано уже 42 рейса. В «Шереметьево» задержано 14 авиаперелётов, в «Домодедово» 9 – отменено, 6 задержано, во «Внуково» 2 задержано, 1 отменен.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, завтра, 27 февраля, ожидается облачная погода, местами небольшой снег, столбик термометра опустится до -14 градусов.

В среду, 28 февраля, температурный фон останется практически неизменным, однако постепенно воздух начнет прогреваться.

В первый день весны, 1 марта, немного потеплеет. Днем температура воздуха составит -8…-10 градусов. Местами возможна гололедица, снег.

2 марта по данным синоптиков столбик термометра поднимется до -5. В выходные облачно с прояснениями, температура поднимется до –4 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

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