ФАС обвинила музей детских профессий «КидБург» в манипуляциях

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обвинило музей детских профессий «КидБург» в давлении на родителей и детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в УФАС, реклама «КидБурга», в которой говорится: «Мама! Я не могу это пропустить! Настоящие каникулы в Кидбурге» – нарушает законодательство, так как изображение счастливых детей и обращение от их лица к родителю с «безальтернативной просьбой приобрести рекламируемую услугу» использует доверие и недостаток опыта у несовершеннолетних, что, безусловно, является недопустимым.

В антимонопольном органе отметили, что в России установлен целый ряд ограничений, направленных на защиту несовершеннолетних в рекламе. В частности, не допускается побуждение детей к тому, чтобы они убедили родителей приобрести рекламируемый товар или услугу.

Таким образом музей нарушил ст. 6 Закона о рекламе. ООО «КидБург» и ООО «Гэллэри Сервис» – на чьих конструкциях была распространена реклама – выданы обязательные к исполнению предписания о недопущении распространения подобной рекламы в дальнейшем.

Напомним, в 2015 году московское УФАС России признало незаконной рекламу Центрального детского мира «Хорошие родители водят своих детей на Лубянку. А вы хорошие родители?» и «Ты хороший родитель? Любишь ребенка – отведи в ЦДМ на Лубянку!».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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