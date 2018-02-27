«Договорился»: в Подмосковье задержан скандальный польский журналист

В Подмосковье задержан польский журналист Томаш Мацейчук, который известен в России скандальными заявлениями в многочисленных ток-шоу российских телеканалов. По данным СМИ, следственные действия связаны с уголовным делом о разжигании межнациональной розни.

В квартире Мацейчука в Мытищах проведен обыск. По данным источника «Интерфакса», у журналиста обнаружена символика националистических организаций.

По данным радиостанции «Говорит Москва», в отношении Мацейчука возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ – организация экстремистского сообщества. Соответствующее письмо распространено СУ СК по Калининградской области, в котором сотрудников столичного МВД просят провести проверку видео, где Мацейчук «высказывает слова, направленные на возбуждение ненависти и вражды». Отмечается, что на записи «Мацейчук оскорбляет Гиви», одного из убитых командиров ДНР.

По мнению оппонента Мацейчука по ток-шоу Руслана Осташко, последней каплей для правоохранителей стали очередные заявления поляка, когда он признался в прямом телеэфире о своей стрельбе в Донбассе.

«Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он признался, что стрелял... и они решили это дело дальше пустить, и начать наводить порядок», – сказал Осташко и заявил о готовности дать показания по делу Мацейчука.

Напомним, в числе «подвигов» Мацейчука – драка в апреле 2017 года на НТВ, когда он заявил, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.02.18

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