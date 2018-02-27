СНГ и Евразийский экономический союз превратились в соперников

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который демонстрирует практический подход к экономической интеграции постсоветского пространства, и площадка Содружества независимых государств (СНГ), долгое время являвшаяся местом для «тусовки» лидеров бывших советских республик, превратились соперников. Судя по словам экспертов, в этой конкуренции, когда две структуры отчасти дублируют друг друга, предпочтительнее выглядит ЕАЭС.

О том, каким образом будет выстраиваться работа СНГ в сложившихся обстоятельствах, речь шла на пресс-конференции в Москве.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что на очередном заседании экономического совета Содружества, которое состоится 2 марта в Москве, планируется рассмотреть несколько вопросов. «У нас сложилась практика минимизировать количество вопросов, вносимых на рассмотрение и сосредоточиться на основном. У нас в повестке дня всего 9 вопросов, по три блока», – сказал Кушниренко.

Он пояснил, что первая часть касается переговоров по соглашению о свободной торговле услугами в странах СНГ. «Здесь есть прогресс, но за 6 лет можно было сделать и больше. Скорее всего, будет принято решение вывести переговоры на уровень министров. Будет сделана попытка расширить круг участников переговоров – пока в них участвует 7 или 8 стран, довести их до 9-10», – добавил Кушниренко.

По его словам, второй блок вопросов связан с развитием сотрудничества в сфере инноваций. «Соглашение по формированию и развитию рынка интеллектуальной собственности, совместные усилия по развитию передовых инновационных технологий в области энергетики», – уточнил он.

Третье направление, как отметил Кушниренко, касается реализации подписанного два года назад протокола о взаимном открытии рынка государственных закупок в рамках Содружества. «Будем обсуждать, все ли сделано, как планировалось. Опять же, если все идет хорошо, надо попытаться расширить количество сторон», – сказал он.

Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Савченко со своей стороны высказал мнение, что страны бывшего Советского союза должны больше внимания уделить новым вызовам, которые возникают в современном мире.

«На сегодняшний день возник вопрос по криптовалютам, не обсуждают вопрос криптовалют на просторах СНГ, потому что многие заняты проблемами санкций, сбережениям своих капиталов. Такой вопрос мы как раз ставим, и будем обсуждать в рамках цифровой экономики. Возможна ли криптовалюта для наших стран, что она может дать. Кроме этого, мы сегодня боремся за национальные рынки и не обращаем внимания на ценообразование и качество продукции», – отметил он.

Комментируя повестку дня предстоящего заседания, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов обратил внимание, что восстановление экономических связей, которое сейчас пытаются возразить в рамках СНГ, стало результатом просчета политических и экономических элит бывших союзных республик. По его мнению, чтобы восстановить экономику нужно действительно большую ставку делать на инновации и технический прогресс.

«В достаточно серьезной форме были разрушены все интеграционные связи между хозяйствующими субъектами. Уже в первые 5 лет после развала Советского союза это привело к снижению показателей ВВП до 2 раз. Главными вызовами являются – то, что в мировой экономике наблюдается формирование качественно нового технологического уклада, и экономики наших стран рискуют оказаться на обочине», – сказал он и предложил создать постоянно действующий консультативный совет, в состав которого должны войти, в том числе, научные работники.

Заведующая отделом экономики сферы услуг Института экономики Национальной академии наук Белоруссии Ольга Булко обратила внимание, что экономическое развитие стран СНГ в значительной степени тормозит и то обстоятельство, что сейчас на постсоветском пространстве действует слишком много организаций, и соглашений, которые не всегда сочетаются друг с другом.

«Субъекты хозяйствования сталкиваются с тем, что существуют различные документы от интеграционных образований, которые содержат разные подходы. Было бы целесообразно осуществлять более тесно взаимодействие при разработке документов», – сказала она и отметила, что первый блок вопросов на повестке заседаний необходимо рассматривать с учетом договоренностей, которые уже существуют в рамках ЕАЭС.

Как считает доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян, здесь действительно необходимо активное взаимодействие Евразийского экономического союза и СНГ. «Свободное передвижение товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов в ЕАЭС реализуется. Этот вопрос практически решен. Почему же не сделать соглашение с ЕАЭС? Не надо заново изобретать велосипед – там этот вопрос уже решен. Те страны, которые не являются членами ЕАЭС, могут это соглашение подписать по тем пунктам, которые для них выгодны», – сказал он.

Между тем, Кушниренко пояснил, что работа по «сопряжению повесток дня евразийской экономической комиссии и исполнительного комитета СНГ» действительно реализуется.

«Руководители стран подталкивают нас к такому сопряжению, чтобы мы не дублировали друг друга, но процесс это не очень быстрый. Формально избежать повторов можно и в этом смысле сопряжение будет реализовываться. Но если просто заключить соглашение о либерализации торговли услугами между странами пятерки и другим странами СНГ, то у стран пятерки возникает и может возникнуть вопрос: мы договорились о снятии многих барьеров, уступая друг другу по многим направлениям. Почему мы должны просто открывать свой рынок для других стран, которые нам пакетных уступок не делают», – пояснил он.

Доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев со своей стороны подчеркнул, что СНГ необходимо сохранить за собой экономическую повестку и не допустить, чтобы Содружество снова превращалось в обычную «встречу» глав государств.

«СНГ в одно время стало местом встречи без принятия конкретных решений. Почему появился Евразийский экономический союз? Потому что появились вопросы, которые надо было в рамках СНГ решать, а они не решались», – констатировал он.

С его очки зрения, необходимо сохранить наметившуюся тенденцию на возрождение забытых экономических связей между странами на постсоветском пространстве.

Кушниренко однако отметил, что поглощение ЕАЭС СНГ вряд ли произойдет, так как это прежде всего в союзе рассматривается экономическое сотрудничество.

«В рамках СНГ рассматривают не только экономические вопросы, но и гуманитарные, вопросы новых вызовов, борьбы с наркотрафиком и многое другое», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

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