Весна в Москве начнется с аномального мороза

Весна в московском регионе начнется с аномального мороза: согласно прогнозу синоптиков, в ночь на первое марта столбик термометра может опуститься до -24 градусов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении МЧС.

«Ночью и утром 1 марта по территории Московской области и г. Москва сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°ниже климатической нормы», – уточнили в региональном главке МЧС.

В Подмосковье, в частности, ожидается понижение температура в ночные часы до -17...-24о.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, некоторого потепления можно ожидать в конце недели. В субботу и воскресенье температура воздуха, как ожидается, не будет падать ниже -10 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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