СМИ: Россия готова отказаться от Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из состава Совета Европы из-за возросшей «политизации» Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Власти РФ изучают возможность денонсации конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.

«В государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», – цитирует РИА «Новости» источники в профильных российских ведомствах.

Российская сторона пойдет на это, если нынешняя антироссийская линия суда не будет скорректирована. Речь идет, в том числе, о неправомерном лишении российских парламентариев права голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы. В итоге без участия представителей РФ были избраны более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел. В связи с этим вопрос легитимности этих судей и их решений применительно к России остается открытым.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.03.18

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