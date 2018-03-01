Будет еще хуже: адвокат оценил перспективы выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия не выйдет из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как «нет необходимости и дальше усугублять конфликт». Это несвоевременно и «прямо противоречит тому, что сегодня сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию» – о необходимости «увеличивать свободу по всем направлениям».

Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный российский адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, комментируя новость о якобы готовящейся денонсации конвенции по правам человека и прекращении сотрудничества с ЕСПЧ.

«Я уверен, что этого не произойдет, – подчеркнул адвокат. – Кто официально это говорит, чья позиция выражена? Это СМИ сообщают. Пока я не видел заявлений ни Госдумы, ни президента, ни Совета Федерации, ни даже Верховного суда».

По мнению Аграновского, если бы денонсация все-таки произошла, «пострадали бы тысячи, а, с учетом семей, сотни тысяч простых заявителей, чьи жалобы находятся сейчас в Европейском суде, и которые надеются на него как на последнюю справедливость». Адвокат также убежден, что это увеличило бы произвол в наших судах – из-за отсутствия «сдерживающего фактора».

Вместе с тем Аграновский отметил и очевидный факт – дискриминацию, которой подвергается Россия в Европе, в частности, несправедливое лишение права голоса РФ в Совете Европы.

«То, что нам не дали возможности участвовать в выборах судей Европейского суда – абсолютно неправильно, и может поставить под сомнение легитимность решений Европейского суда. И не только, кстати, в отношении России», – прокомментировал Аграновский.

В этой ситуации, подчеркнул он, и Совет Европы, и Парламентская Ассамблея Совета Европы «занимаются произволом, в котором они упрекают нас».

С другой стороны, как отметил адвокат, если бы Россия участвовала в выборах судей – ничего бы не изменилось, потому что это всего-навсего один голос. «Но не было бы повода попрекать Совет Европы в том, что нас лишили этого права голоса», – констатировал Аграновский.

По его оценке, органы власти РФ не должны уподобляться европейцам и действовать их же репрессивными методами: «Они в отношении России применили просто настоящие репрессии, которые ударили по всем жителям нашей страны. Мы не должны становиться с ними на одну доску и лишать наших граждан возможности обратиться в Европейский суд».

Кроме того, адвокат обратил внимание, что политизированных решений в Европейском суде – единицы – «они заметны, о них говорят», а большинство – «тысячи, тысячи, тысячи решений – абсолютно неполитизированные и касаются простых граждан».

«Я знаю это как человек, который занимается Европейским судом давно и профессионально. Я могу ответственно заявить, что политические взгляды человека практически никакого значения не имеют в Европейском суде. К примеру, коммуницировали и выносили решение в отношении людей абсолютно разных и прямо противоположных политических взглядов, или вообще их не имеющих – просто осужденных за какие-то уголовные преступления», – констатировал Аграновский и подчеркнул, что выход РФ из-под юрисдикции Европейского суда ударит только по российским гражданам.

Москва, Ольга Ветрова

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