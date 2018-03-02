К России приближается новая волна птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил о второй панэпизоотической волне птичьего гриппа в мире. Ситуацию усугубляет «циркуляция различных подтипов вируса, что усложняет контроль и ликвидацию вспышек», говорится на сайте ведомства.

В январе этого года восемь стран – Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка, а также два континента – Африка и Азия – поразили вспышки заболевания среди домашней птицы.

В сравнении с первой волной для новой характерно «утроение числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц» – 12 против 4. Панэпизоотией охвачены все континенты: погибло около 120 миллионов голов птицы. При этом возвращаются штаммы H5N1, H5N2 и H5N6. Они поразили Азию, Европу и Ближний Восток, и, по всей видимости, их географическое распространение продолжается.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, для человека наиболее опасны H7N9, H5N6 и H5N1. Они были выделены в Китае и некоторых регионах Азии и Африки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

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