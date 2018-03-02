Зима продолжается: москвичам обещают снежные выходные

В предстоящие выходные дни московский регион вновь накроют метели и снегопады. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается снег, местами сильный, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, на фоне снегопадов температура воздуха поднимется в субботу, 3 марта, до -5… -7 градусов в дневное время. В воскресенье, 4 марта, ожидается -8… -6 градусов.

Более существенного потепления в московском регионе следует ожидать не ранее 8 марта, когда прогнозируется до -1 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

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