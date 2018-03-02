Рейтинг оренбургского губернатора стабильно растет

Рейтинг оренбургского губернатора Юрия Берга продолжает демонстрировать рост. По итогам февраля повышение позиций главы региона отметили сразу две площадки. Telegram-канал «ПолитБрокер» опубликовал февральские итоги «Биржи губернаторов», на которой глава Оренбургской области упрочил позиции в группе «Умеренный рост», а в рейтинге «Медиалогии» поднялся на три пункта в топ-20 губернаторов по упоминаемости, заняв 12 место.

Комментируя эту ситуацию, начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова обратила внимание, что акции губернатора Оренбуржья стабильно растут на протяжении нескольких месяцев, что еще раз подтверждает системность его работы во всех сферах жизни региона, пишет оренбургское издание газеты «АиФ».

По ее оценке, на рост рейтинга оренбургского губернатора повлияли важные для экономики региона события. В частности, на прошлой неделе был дан старт строительства двух на сегодняшний момент крупнейших солнечных электростанций на западе области совокупной установленной мощностью 105 мегаватт.

Вместе с тем, по словам Аверковой, важными событиями февраля можно назвать также заключение очередного соглашения о сотрудничестве с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и подписание трехстороннего соглашения между министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и ПАО «Ростелеком», согласно которому в 331 малонаселенном пункте будут установленыточки доступа.

Аверкова также отметила, что в феврале Оренбургская область попала в топ-новостей в связи с большой трагедией в Подмосковье с самолетом «Саратовских авиалиний», крушение которого унесло жизни нескольких десятков оренбуржцев, большинство из которых Юрий Берг знал лично.

«В первые минуты после катастрофы губернатор вылетел в Орск, встречался с родными и близкими погибших. Он до сих пор держит ситуацию под личным контролем. Люди это оценили. Хотя, конечно, это не причина для роста рейтинга», – сказала Аверкова.

Как отмечает telegram-канал «Ореннайт», причины роста рейтинга Юрия Берга могут объяснить и другие факторы. В частности, оренбургский губернатор смог успешно отбить атаки оппозиции в лице депутата Госдумы Сергея Катасонова и его партии ЛДПР, распространявших слухи о том, что Берг не идет в 2019 на еще один срок. Еще одним важным обстоятельством стал тот факт, что в ходе кампании по выборам президента РФ в регионе не произошло никаких скандалов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

В Москве женщина принесла в больницу мертвого младенца. / Роспотребнадзор усилит контроль за белорусским молочным сырьем. / «Мне сегодня никто не завидует»: Янукович надеется на встречу с Путиным. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»