В Москве установлен вековой снежный рекорд

Мартовский снегопад, обрушившийся на Москву в минувшие выходные, принес более 40% месячной нормы осадков – с учетом снега, выпавшего минувшей ночью. По данным центра «Фобос», за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков.

«Это абсолютный рекорд по максимальному суточному количеству осадков для 4 марта за всю историю метеонаблюдений», – констатировали синоптики.

Таким образом побито «прежнее достижение» 1895 года – 10,2 мм.

Мощный снегопад внес свои коррективы в работу столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в настоящий момент в «Домодедово» задержано 8 рейсов и 10 отменено, в «Шереметьево» задержано 7.

Стоит отметить, что сегодня днем в столице и Подмосковье вновь ожидается кратковременный снег. Максимальная температура в столице составит -6…-8 градусов, по области -5…-10.

Жителям региона также обещают усиление морозов в ночные часы до -17 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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