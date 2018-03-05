«Мы что, в тайге?» Коммунальщики испытывают москвичей на прочность

Мартовский снегопад, побивший вековой рекорд, восхитил и разозлил жителей столичного региона. Пользователи соцсетей хоть и постят красивые фото с полуметровым сугробами, но обращают внимание на безобразную работу коммунальных служб.

«В прощённое воскресенье вы точно провожали зиму?», «На календаре весна, но похоже, что зима даже и не думает уходить!», «Москва, март уже! Какой снег?» – возмущаются пользователи твиттера.

«Коротко о погоде в Москве: Весна мы тебя любим, несмотря на снегопад и -9 градусов», – комментирует @KosatkinaMariya.

В то же время в соцсетях активно звучит критика в адрес столичных властей и коммунальщиков за непроходимые тротуары, неочищенные парковки и детские площадки. Некоторые сомневаются, действительно ли они находятся в Москве, или все же в тайге.

«Где все дворники Москвы??? Как ходить по сугробам? Мы что – в тайге??? Мэр спит? Или всех друзей таджиков домой отправил???» – пишет @Zapashnuy.

«Я в *** от того как обычный снег может вырубить весь трафик в городе!!! Снег почистить не могут уже месяц», – недоумевает @therealzu13.

Недовольство отсутствием снегоуборочной техники выражает и вице-спикер Госдумы ОТ ЛДПР Игорь Лебедев. По его словам, проехав от Крылатского до Черкизово и обратно, он «не встретил ни одной снегоуборочной машины и ни одного дворника с лопатой, убирающих снег».

«Видимо для тюменской администрации Москвы в диковину, что в марте в столице идёт снег Всегда!» – прокомментировал воскресную ситуацию Лебедев.

«Большой снег – 2» прокомментировал на своем сайте и мэр города Сергей Собянин, отметив, что «зима испытывает нас на прочность», но при этом успокоил, что «никакой трагедии, конечно, не произойдет».

«Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», – отметил также столичный градоначальник и добавил, что для такого объема выпавшего снега «в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не представляется возможным».

Между тем, москвичи в комментариях на странице мэра «Вконтакте» не вникают во все эти проблемы, а считают «снежную проблему» недоработкой властей. Пользователи иронизируют, что, мол, старый снег за месяц во дворах не убрали, а тут «внезапно выпал новый».

«Видимо, ждут весны, чтобы само растаяло?! За месяц при наличии дворника и техники можно было бы вывезти снег из двора, но у нас, например, на весь Гагаринский район всего 1 снегоуборочная машина, дворник тоже редкость! И это Ленинский проспект.... Уже который день наблюдаем, как вокруг дворы чистят, а наш игнорируют. Звонки в УК и обращения на портал игнорируются...» – отмечает Юля Федоченко.

Кроме того, жители столицы просят не переусердствовать с реагентами, применение которых в Москве по-прежнему вызывает многочисленные нарекания в связи с их неподтвержденной официально вредностью.

При этом москвичи отмечают, что перед мэрией напротив – всегда чистота и порядок, и спрашивают: «А чем мы отличаемся?»

«На прочность не зима испытывает, а местные коммунальщики», – парируют мэру в соцсети.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.03.18

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