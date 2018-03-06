В России обезврежена крупная группировка подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность группировки, незаконно изготавливавшей и сбывавшей огнестрельное оружие, его части и боеприпасы. Обыски одновременно прошли в 27 регионах страны – от южной части России до Сибири. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, оперативники ликвидировали пять подпольных мастерских – в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях. Кроме того, была изъята 51 единица огнестрельного оружия. В их числе – пулеметы «РПК», «Максим», пистолет-пулемет «Судаева», автоматы «АК-47», «АК-74», карабины и винтовки «Мосина», «Венчестер», «Вепрь», пистолеры «ТТ», «ПМ», «Беретта», «Тангфолио», «Сталкер», револьверы «Наган», а также основные и комплектующие части к стрелковому вооружению.

Вместе с тем обнаружено более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Сообщается, что организатор криминального бизнеса и его сообщники были задержаны в Великом Новгороде. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел. Следователи также устанавливают факты возможной причастности задержанных к другим преступления в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.18

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