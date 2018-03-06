Весна запоздает ещё на неделю: Москве снова угрожает рекордный снегопад

Весенняя погода придет в московский регион только в начале следующей недели. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в течение нынешней недели температурный фон будет практически неизменным. Вплоть до пятницы, 9 марта, столбик термометра не поднимется выше -6…-4 градусов. При этом ожидаются небольшие снегопады, переменная облачность, местами гололедица.

В субботу, 10 марта, также возможны снегопады, температура составит -7…-2 градуса. В воскресенье днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, а в понедельник,12 марта, воздух прогреется до 4 градусов тепла.

Стоит отметить, что в этом году зима в столице выдалась на резкость снежной. По данным портала Метеоновости, 2018 год оказался третьим самым снежным годом за последние 140 лет. 3 и 4 февраля и 4 марта были установлены рекорды по объему осадков.

Всего за календарную зиму выпало 217,5 мм осадков, что ставит нынешний сезон на 2 место, после зимы 1965-1966 годы с количеством осадков 249 мм.

При этом, исходя из прогнозов, синоптики не исключают, что в марте возможны и новые рекорды. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков ранее предупредил, что, по данным синоптиков, 7-8 марта ожидается очередной снегопад. «Заряд снега будет достаточно большой, достаточно интенсивный. Мы считаем, что 7, 8 и 9 марта будет снега сантиметров 7-10. Но прогноз этот пока предварительный», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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