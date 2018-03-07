«Реновация» Москвы: из столицы выселяют воробьев, голубей и ворон

В Москве сокращается популяция всех городских птиц. На улицах стало меньше воробьев, ворон, голубей, все реже можно услышать пение соловьев. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его мнению, причина такой тенденции – не болезнь, а нехватка кормовой базы и мест гнездования, передает агентство «Москва».

«К помойкам не проберешься уже, убираются лучше, и, что самое главное – нет естественных буреломов, пустырей, где растут растения и вызревают семена, чем они (птицы) и питаются», – отметил Мишин.

Вместе с тем, по его словам, сказалась и борьба с клещами – применение средств против насекомых. Как известно, птицы именно ими выкармливают птенцов.

Мишин также отметил, что несколько лет назад в Москве стали исчезать соловьи.

«Еще три-четыре года назад соловьиные песни в Москве были слышны, особенно в прибрежных зонах. Сейчас это практически сошло на нет», – констатировал эксперт.

Однако ситуацию, по его оценке, еще можно исправить. Имеет смысл посоветоваться с учеными, специалистами, придумать конструктивные предложения. Так, можно создавать в парках и прибрежных зонах микрозаказники с естественной природной экосистемой. Тогда, считает орнитолог, птицы могут вернуться в Москву.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.03.18

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