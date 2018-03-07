Утечка сообщений «Вконтакте»: установлена причина сбоя

Администрация популярной социальной сети «ВКонтакте» подтвердила утечку сообщений пользователей социальной сети. После проверки выяснилось, что причиной сбоя стали ненадежные VPN-сервисы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении компании.

«Речь идёт об использовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам – например, сторонним сервисам аналитики. Клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадёжным VPN-сервисам доступ к своим личным данным. В свою очередь, не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны», – уточнила администрация соцсети.

В компании отметили, что обнаружены сетевые запросы пользователей, доступные на SimilarWeb, в числе которых – ключи доступа к API ботов в Telegram, позволяющие отправить любое сообщение от имени чужого бота, история поисковых запросов с сайтов американского ФБР и российского правительства, а также названия не анонсированных проектов с закрытого корпоративного ресурса крупной игровой компании.

Как пояснил директор по технологиям «ВКонтакте» Сергей Кубасов, если разрешить ненадёжным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на своём устройстве, то «создавшие такой сервис разработчики могут получить и передать третьим лицам персональные данные, включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт».

«Это похоже на ситуацию, когда мошенник стоит за спиной и видит всё, что вы делаете, своими глазами», – отметил он.

В связи с этим социальная сеть просит впредь не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков, а также работать в последней версии официального приложения «ВКонтакте» со встроенной защитой от перехвата https-трафика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

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