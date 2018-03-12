Весна «подождет»: в Москву снова вернутся морозы

В московском регионе вслед за потеплением вновь ожидаются морозы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, если в начале недели в дневное время установится плюсовая температура, то в пятницу снова подморозит.

Во вторник, 13 марта, с прохождением теплого фронта в Москве потеплеет. Ночью до -3…-1° ночью, -6…-1° по области, пройдут небольшие осадки. В дневное время столбик термометра покажет 0…+2° в мегаполисе и -2…+3°, небольшие осадки местами. Местами прогнозируется гололед.

В среду, 14 марта, вновь ожидается небольшой снег. Ночью -7…-5° в столице и -9…-4° по области, днем до 0…+2° и -3…+2°, соответственно.

В четверг, 15 марта, ночью опять возможен снег, в Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Днем через столичный регион будет перемещаться холодный атмосферный фронт, в результате чего вероятен порывистый ветер до 15 м/с. Максимальная температура -1…+1° в столице и -4…+1° в Подмосковье.

В пятницу, 16 марта, Москва и Московская область будут находиться в тыловой части циклона, где с северными ветрами похолодание продолжится. Ночью похолодает до -15…-10°, днем температура не поднимется выше -10…-5°. В субботу, 17 марта, снова местами ожидается небольшой снег. Ночью прогнозируется -20…-15°, днем – -12…-7°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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