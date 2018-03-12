СМИ: В России на грани краха оказался еще один крупный автодилер

В России вслед за обанкротившейся «Независимостью» может закрыться еще один крупнейший автодилер – Genser. По сведениям газеты «Коммерсантъ», прошлогодняя реструктуризация долгов на 12 млрд рублей не помогла: банки-кредиторы начали грозить банкротством, а ряд брендов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser до начала его возможного краха.

В настоящее время Genser расторгает контракты сразу с несколькими автоконцернами. В Ford Sollers «Ъ» сообщили, что договор с этим дилером прекращает действовать по обоюдному соглашению сторон. В течение месяца центры будут выдавать автомобили Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполнять сервисные обязательства, хотя случаев нарушения договорных обязательств со стороны Genser бренд не фиксирует.

В Nissan сообщили, что дилерский контракт с Genser действует, но по бренду Datsun работа прекращена три недели назад по инициативе дилера.

В Volvo говорят, что следят за происходящим в Genser, сейчас дилерский центр бренда работает «в штатном режиме», хотя с точки зрения объема продаж Volvo он «наименьший игрок в Москве». Еще в ноябре прекратил сотрудничество с Genser Renault.

Источник «Ъ» в одном из автоконцернов, работающих с Genser, отметил, что вопрос по дилеру «в стадии обсуждения»: один дилерский центр, скорее всего, закроется в ближайшее время, другой «пока остается». При этом, по данным другого собеседника газеты на рынке, в январе продажи Genser почти по всем брендам были штучные или вовсе нулевые. В других брендах и в Genser ситуацию пока не комментировали.

Genser – один из крупнейших автодилеров в России, включает порядка 45 дилерских центров в стране. Контрольный пакет компании у председателя совета директоров Владимира Пронина и наследников его основателя Игоря Пономарева, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Один из источников «Ъ» среди автопроизводителей рассказал, что «расстаются» с Genser без проблем: продавец «старается закрыть все обязательства», а автоконцерн в свою очередь рассчитывает выполнить свои обязательства перед клиентами «до объявления банкротства дилера, если таковое будет, и замораживания наших сделок». Собеседник также отметил, что были обращения клиентов Genser на горячую линию по поводу задержек выдачи ПТС, но дилер решал вопрос сам (массовых обращений не было). Также источник «Ъ» сообщил, что на сервис новые машины в Genser уже не берут, к концу марта дилер закроет все текущие гарантийные обязательства, остальных клиентов перенаправят к другим официальным дилерам.

По оценке одного из источников «Ъ», долг Genser перед банками – около 12 млрд рублей, на операционную деятельность ему сейчас требуется еще 1,5-1,7 млрд рублей.

По данным «Ведомостей», реструктуризированный долг в сентябре 2017 года был пролонгирован до 2024 года, а Сбербанк (основной кредитор) получил долю в компании – порядка 10% – в качестве залога до исполнения обязательств по кредиту. В реструктуризации приняли участие также ВТБ, Связь-банк (входит в группу ВЭБа), банк «Союз», Московский кредитный банк (МКБ), «Российский капитал». В Сбербанке утверждали, что параметры реструктуризации подразумевали «комфортные условия дальнейшего обслуживания долга и позволяют осуществлять стабильную операционную деятельность».

По сведениям источника «Ъ», дилер последние полгода надеялся договориться со Сбербанком, но «похоже, так и не договорились». Другой собеседник газеты отметил, что Сбербанк реструктуризировал долг на условии оплаты процентов, «чем усугубил» долговую яму Genser. «Дилер не может получить больше ни копейки кредита, а средств на ведение операционной деятельности нет»,– утверждает он. По словам источника «Ъ», проблемы у Genser возникли, поскольку его главными брендами были General Motors (ушли с рынка в 2015 году) и Nissan (этот бренд стал, по словам источника издания, низкодоходным). Потом дилер инвестировал в центр Audi больше 1 млрд рублей, что источник «Ъ» тоже называет управленческой ошибкой.

В марте стало известно, что МКБ и «Российский капитал» планируют подать заявления о признании банкротами структур дилера (пока в картотеке арбитражных дел иски о банкротстве не значатся). В банках ситуацию пока не комментируют, в Сбербанке от комментариев отказались. При этом, по словам одного из собеседников «Ъ», процедуру банкротства дилера может инициировать Сбербанк.

Другой источник рассказывает: на рынке уверены, что «на оставшихся в собственности дилерских центрах Genser (арендованные уже вернули), Сбербанк собирается делать бизнес, возможно, с «Рольфом» (там ситуацию не комментировали).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.03.18

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