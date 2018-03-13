МЦК встал по двум направлениям: произошел сбой в движении «Ласточек»

Сегодня утром в движении поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) произошел сбой. Как сообщается в официальном телеграм-канале магистрали, на устранение «технических причин» потребовалось почти полтора часа.

Сбое в работе «Ласточек» произошел в 7:40 утра. Движение поездов «по техническим причинам» было приостановлено по обоим направлениям: по часовой и против часовой стрелки.

В 7:56 стало известно, что причина неисправности в «разрыве между несколькими поездами против часовой стрелки». К этому времени движение составов по часовой стрелке удалось вернуть к необходимому межинтервальному режиму. На другую линию пришлось выпустить резервные составы.

Восстановить работу МЦК удалось только к 9:04.

Напомним, запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Это стал один из самых масштабных и дорогих проектов в столице за последние годы. На интеграцию центрального кольца с другими видами транспорта до 2020 года может быть потрачено еще не менее 19,5 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

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