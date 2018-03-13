Собянинские «Ласточки» «встали» второй раз за день: на МЦК снова сбой

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) приостановлено второй раз за сегодняшний день. Как сообщил официальный телеграм-канал магистрали, по техническом причинам «встали» «Ласточки», двигавшиеся против часовой стрелки.

«Уважаемые пассажиры! В настоящее время по техническим причинам движение «Ласточек» против часовой стрелки временно приостановлено. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение», – сообщила пресс-служба МЦК в 16:16.

Отмечается, что для «устранения возможных интервальных разрывов» на линию планируется выпустить резервные составы.

При этом по часовой стрелке поезда курсируют в соответствии с расписанием.

К 16:28 движение против часовой стрелки возобновлено. Диспетчеры делают все возможное, чтобы восстановить интервалы между «Ласточками».

Как ранее сообщал РИА «Новый день», первый сбой в работе «Ласточек» произошел в 7:40. Движение поездов «по техническим причинам» было приостановлено по обоим направлениям: по часовой и против часовой стрелки.

В 7:56 стало известно, что причина неисправности в «разрыве между несколькими поездами против часовой стрелки». К этому времени движение составов по часовой стрелке удалось вернуть к необходимому межинтервальному режиму. На другую линию пришлось выпустить резервные составы.

Восстановить работу МЦК удалось только к 9:04.

Напомним, запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Это стал один из самых масштабных и дорогих проектов в столице за последние годы. На интеграцию центрального кольца с другими видами транспорта до 2020 года может быть потрачено еще не менее 19,5 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

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