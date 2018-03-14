Весна в Москве: ледяной дождь и желтый уровень опасности

Сегодня в московском регионе ожидается ледяной дождь и гололед. Согласно данным Гидрометцентра России, в связи ухудшением погодных условий, в Москве и Подмосковье объявлен повышенный – «желтый» – уровень опасности.

Как уточняет центр «Фобос», ненастье обрушится на столицу в вечернее время, после 15 часов.

«Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом», – цитирует слова синоптика РИА «Новости».

Отмечается, что ориентировочно ледяной дождь начнется около 18:00, поздним вечером он перейдет в снегопад.

Днём в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером осадки гололёд. Максимальная температура воздуха в столице около 0°, по области -3…+2°. Ветер южный 4-9 м/с, влажность около 56%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 мм рт. ст.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали о том, что с 13 марта с сохранением на утро 14 марта в столице ожидается гололед. В связи с этим в городе возможно увеличение количества ДТП и увеличение количества случаев травматизма населения.

Стоит отметить, что в России принята четырехуровневая цветовая шкала опасных и неблагоприятных погодных явлений. Зеленый цвет означает, что погода безопасна, желтый – потенциально опасна и существует вероятность материального ущерба, оранжевый – существует большая вероятность стихийных бедствий или нанесения ущерба, а красный – погодные условия очень опасны, при которых высока вероятность катастрофических последствий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.03.18

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