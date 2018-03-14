В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение, действие которого сохранится до ночи 15 марта.

«В Москве и Московской области местами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, ветер порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели отмечают, что при непогоде возможны местами повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.

На дорогах возможны заторы и повреждения автотранспорта при значительном ухудшении видимости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

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