Лондон дал четкий сигнал: Запад снова попытается сделать из России «изгоя»

Великобритания, используя скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пытается повлиять на политику других стран Европы, провоцируя возвращение к жесткому диалогу. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Это еще одна точка давления на Москву, которая может в обозримой перспективе вызвать дополнительные санкционные списки, скорее всего, точечные – по персоналиям и компаниям. В британской юрисдикции находится большое количество активов, так скажем, российского происхождения – это может быть чувствительно для многих», – сказал Ремизов.

Он отметил, что скандал с отравлением Скрипаля нужно рассматривать в контексте общей политики, которую Запад выбрал по отношению к России.

«Дальше – информационное давление и в контексте выборов, и в контексте чемпионата мира по футболу. В долгосрочном плане – это часть большой работы по превращению России в страну-изгоя», – пояснил эксперт.

В этой связи Ремизов обратил внимание, что действия Лондона могут расцениваться как своеобразный призыв к действиям.

«Англия, в том числе, пытается повлиять и на политику других европейских столиц. Очевидно, что информационный и политический фон для такого проекта, как «Северный поток-2» становится еще более неприятным», – отметил политолог.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об уверенности в том, что к преступлению причастна российская сторона, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

Сегодня власти Великобритании приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата, чтобы «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». «Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать», – заявила Мэй.

Кроме того, Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне и заявила, что Англия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона.

Британский премьер пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России. Совещание начнется в среду в 22:00 мск.

Москва, Мария Вяткина

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