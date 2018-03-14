Румынизация Молдавии: Приднестровье рискует остаться один на один с «агрессивной» Украиной

Активная румынизация Молдавии угрожает не только разрушением государственности самой бывшей советской республики, но и обострению так называемой «приднестровской проблемы». Видные политические эксперты, которых опросил корреспондент РИА «Новый День», разошлись во мнении относительно перспектив ПМР после вхождения Молдавии в состав Румынии. С одной стороны, Приднестровье рискует остаться один на один с «агрессивной» Украиной, с другой – объявить о вхождении в состав России.

Как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в настоящее время в Молдавии заметно усилился прорумынский вектор, который наблюдался еще при советской власти.

«Сейчас есть занавес, который пока еще скрывает истинный масштаб румынизации Молдовы, но, если его сорвать, весь мир увидит, что это часть соседнего румынского государства», – сказал политолог в интервью РИА «Новый День», комментируя ситуацию в республике, где уже 108 населенных пунктов, в том числе родное село «пророссийского» президента Игоря Додона, высказались за объединение с «Родиной-матерью Румынией».

В то же время эксперт подчеркнул, что Молдавия, выбирая Румынию, рискует потерять свою государственность, язык и национальную идентичность. «Это невосполнимые вещи. Определенная часть интеллектуальной элиты в современной Молдове прекрасно это понимает, и говорит об этом. Вот в чем сегодня трагедия молдавского народа и молдавской государственности: в таком состоянии жить невозможно, а при поглощении (Румынией) выйдет, что они потеряют самих себя», – отметил Мартынов.

По его оценке, проблема заключается в том, что представители полицейско-олигархического режима, в «таких категориях не мыслят». «Сегодня, на фоне того кошмара, в котором живут молдаване, имеется в виду полицейско-олигархический режим имени хозяина Молдовы – бизнесмена Владимира Плахотнюка, поддержка румынского вектора в Молдавии усилилась. Люди смотрят и понимают, что так не должно быть больше никогда, и способ преодолеть ситуацию многие видят извне», – сказал политолог.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что все события, которые сейчас происходят в Молдавии, необходимо рассматривать через «призму грядущих парламентских выборов».

«Ранее сложили с себя полномочия мэры самых больших городов – Кишинева и Бельц, где в совокупности проживает 2/3 населения Молдовы. И другие города идут этим путем. При сложении полномочий назначаются досрочные выборы, они пройдут в мае и плавно перетекут в выборы парламентские. Все, что там сегодня происходит, нужно рассматривать сквозь призму парламентских выборов, эту политическую борьбу», – сказал Мартынов.

В то же время политолог подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, когда именно может произойти процесс поглощения Молдавии со стороны Румынии. Однако он обратил внимание, что часть механизмов давно запущено. Например, по официальным данным, из 101 депутатов нынешнего молдавского парламента 66 имеют румынский паспорт. «Из 13 министров кабинета правительства 9 – граждане Румынии. Такая же пропорция присутствует и в обществе», – отметил Мартынов.

По его оценке, такая неустойчивая ситуация в Молдавии провоцирует обострение «приднестровского вопроса». «Все эти годы Приднестровье, как надежный якорь, удерживало соседнюю Молдову от окончательной румынизации. Но мы понимаем, что когда этот покров будет сброшен, и всем будет ясно, что нет больше Молдовы, а есть часть Румынии, Приднестровье повисает в воздухе», – сказал Мартынов.

«При таком сценарии, я не знаю, что будет с Приднестровьем, постольку поскольку соседняя Украина сегодня в целом достаточно агрессивна», – добавил он.

Политолог напомнил, что Приднестровье до 1940 года входило в состав УССР, и на первом референдуме после развала Советского Союза процент людей, которые поддержали идею возвращения в состав Украины, был достаточно высок.

«Мне представляется, что при определённых обстоятельствах Приднестровье может вспомнить, что оно было некогда частью Украины. Я не знаю, чем это все кончится, но в любом случае речь идет о судьбе 500 с лишним тысяч человек, 200 с лишним тысяч из которых – практически половина – это граждане Российской Федерации», – подчеркнул Мартынов.

Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, если румынизация Молдавии все-таки состоится, Приднестровье может войти в состав России.

«Все, что связано перспективами румынизации Молдавии, будет иметь симметричный ответ – вхождения или не вхождения Приднестровья в состав России», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

«Вся эта дихотомия на берегах Днестра существует в формате молдавского государства до тех пор, пока Молдавия существует как отдельное независимое государство. Как только частично или полностью, скорее всего, полностью Молдавия пойдет на Унию с Румынией, автоматом Приднестровье объявит себя частью России, и, я думаю, Россия это признает», – считает Бондаренко.

В то же время, по оценке эксперта, на данном этапе есть все основания предполагать, что скорого присоединения Молдавии к Румынии не будет.

«Государственная власть Молдовы является главным инициатором румынизации собственной республики. Это не происходит вопреки воле Кишинева. Это происходит исключительно по воле Кишинева. Но это просто разговоры, страшилки, нюансы молдавской политики. Они решают свои внутренние вопросы, таким образом торгуются с Бухарестом», – считает эксперт.

По мнению Бондаренко, нынешней молдавской власти не выгодно быть частью Румынии.

«Молдавские элиты не заинтересованы передавать всю власть Бухаресту. Мы все прекрасно понимаем, что подобное уничтожение Молдавии как государства – это однозначно негатив для всех», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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