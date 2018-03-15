Зима не отступает: снегопад снова привел к транспортному коллапсу в Москве

Вернувшая в Москву зима с обильным снегопадом снова спровоцировала транспортный коллапс. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», сегодня к 10:45 в столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 32 авиарейса. В частности, в «Домодедово» четыре рейса отменено, 15 задержано, в «Шереметьево» задержано 16 рейсов, во «Внуково» -1.

Информационный центр транспортного комплекса Москвы просит водителей пересесть на общественный транспорт. «В течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», – отмечается в сообщении.

Согласно данным центра «Фобос», за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 2,0 мм осадков.

По словам синоптиков, через столичный регион сейчас проходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается мощной грядой облаков, интенсивными зарядами снега.

Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами снег и метель. Предположительно, сегодня может выпасть 4-6 мм осадков, что составляет около 15% месячной нормы.

Напомним, накануне МЧС предупреждало, что в течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, метель, порывистый ветер, понижение температуры до – 10 градусов и гололедица.

По информации ГИБДД, которую приводит НТВ, за прошедшие сутки в Москве произошло более 700 дорожных аварий, в 14 из которых были пострадавшие.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.03.18

В России расширили список роскошных авто, облагаемых повышенным налогом. / «Довести Собчак до слез – это нормально»: Жириновский обвинил соперницу в неготовности к жестоким правилам. / ЧМ-2018 не сможет остановить опасные производства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»