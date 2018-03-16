СМИ: Более 70 российских пилотов не имеют допуска к полетам

В российской гражданской авиации складывается патовая ситуация. В результате проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, выяснилось, что сейчас почти 70 пилотов не имеют право летать – их сертификаты были выданы с нарушениями и признаны недействительными, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что касается непосредственно авиакатастрофы в Подмосковье, то оказалось, что второму пилоту разбившегося Ан-148 сертификат, который необходим для допуска на курсы переподготовки Росавиации, был выдан на день раньше даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске.

В настоящее время авиационные службы решают дальнейшую судьбу обладателей сертификатов, выданных с нарушениями и признанных недействительными.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.18

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