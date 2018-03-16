Погода «по Пушкину»: в день выборов в Москве ударят морозы

В Москве в день президентских выборов, 18 марта, ударят морозы. Такой прогноз озвучил сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие «мороз и солнце, день чудесный»; прямо по Пушкину. Ночь морозная, –17… –19, в девять утра будет около –13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус трех – минус пяти», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков, теплее всего в день выборов президента России будет в Сочи – до плюс 20, холоднее всего – в Якутии и на Чукотке, где будет до минус 25.

В целом, в большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается морозная погода, преимущественно без осадков, утром около 18-20 градусов ниже нуля, днем – в диапазоне минус 3-9.

На Урале в среднем максимальные дневные температуры – от 4 до 10 градусов мороза. В Екатеринбурге снег, днем в городе 4-2 градуса ниже нуля, в Челябинске – до 3 градусов выше нуля.

Согласно данным центра «Фобос», жителям европейской части России «предстоит пережить самые сильные мартовские морозы с начала эпохи глобального потепления».

По данным метеорологов, только в начале следующей рабочей недели температура повысится до -1°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.18

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