Умер режиссер «Зеленого фургона»

Сегодня в Москве на 71-с году жизни скончался известный режиссер Александр Павловский. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Павловский в 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма), после чего стал режиссером-постановщиком Одесской киностудии. В 1993-1999 гг.заниал пост художественного руководителя киностудии «Аркадия», был главным режиссером муниципального телеканала г.Одессы. В 1997-1999 гг. также был главным режиссером Одесского шоу-карнавала «Юморина».

Александр Ильич Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы, в числе которых «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Зефир в шоколаде», «Адвокат», а также «Петля», «Земский доктор» и «Людмила».

С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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