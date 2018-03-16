Эксперты: России нужен новый Общественный договор

Международный институт новейших государств опубликовал манифест, в котором определены перспективы развития современной России. В документе говорится, что, несмотря на попытки разрушить экономическую и политическую систему России, у страны есть будущее, для обеспечения которого требуется новый Общественный договор и национально ориентированная элита.

РИА «Новый День» приводит полный текст манифеста:

Манифест. Традиция – Человек – Будущее

Россия готова к переменам. Россия ждет перемен и от России ждут перемен. Ждут перемен во всем мире и друзья и враги нашей страны. Но какие перемены нужны нашим гражданам разных национальностей, которые живут в России, которые любят русскую землю и русскую культуру? Какой страной должна стать Россия? Россия должна стать страной, которая определяет мировую политику ради мирного развития и процветания своих граждан, своих соотечественников за рубежом. Нам самим выбирать тот путь, которым пойдут перемены в нашей стране. Мы, эксперты Международного института новейших государств из разных стран, прекрасно знаем, сколько сил и средств извне тратиться на создание мифов и разрушительных идеологий, направленных на мировую дестабилизацию, на разрушение экономической и политической системы России, на разрушение социальных связей между людьми, на искажение и очернение российской истории. Друзья России должны осознавать, что нашему стремлению сделать страну сильнее, а жизнь людей лучше и безопаснее, противостоят значительные силы. «Сила России в людях», и только объединив всех, как внутри страны, так и за ее пределами, мы сможем противостоять недоброжелателям и осуществить радикальные перемены, которые нужны России. Наша страна, с 2000 года, осуществила гигантский рывок от разрухи, вызванной неолиберальными реформами, к восстановлению статуса мировой державы, четко формулирующей собственную повестку дня и собственные политические, экономические и гуманитарные цели и задачи. Но для того, чтобы реализовать замыслы, необходимо осуществить значительную организационную работу, важнейшей частью которой должно стать создание инструментов вовлечения активных граждан страны в разработку, принятие и реализацию политических решений на уровне страны, регионов и местного самоуправления. В программных выступлениях Президента Путина можно выделить три базовые ценности: ТРАДИЦИЯ – ЧЕЛОВЕК – РАЗВИТИЕ/БУДУЩЕЕ. Именно они могут стать основой для нового Общественного договора, который обеспечит консолидацию общества для прорывного развития страны, для воссоздания и наращивания социального капитала. Социальный капитал, как основа Общественного договора, возможен только как продукт развития государственного управления и вовлечения населения в решение социально-экономических проблем развития государства. В наше время, государство остается единственной защитой граждан России от внешних угроз. Для глобальной финансовой системы, опирающейся на неолиберальную идеологию, будущее видится без традиции и человека. И только государство может обеспечить социальную защиту и человеческое развитие в обозримом будущем. Развитое государство не может возникнуть на пустом месте, нужна преемственность и Традиция организации общественного сожительства на территории государства, традиция взаимодействия между элитой и населением. Без подобного исторического опыта государство не жизнеспособно, как показывает пример Украины, страны быстро превращающейся в территорию хаоса, на которой идет перманентная гражданская война. Человек и семья являются основой для развития государства. Семейные ценности и уважение к старшему поколению обеспечивают устную передачу традиции, которая в свою очередь обеспечивает мирное развитие общества. Четкое понимание ценностей «традиции» и «человека», может обеспечить необходимые перемены и движение в Будущее. Экономическое развитие невозможно без качественного человеческого капитала, а эффективное общественное устройство без капитала социального. Инновационная экономика будущего требует устойчивых правил игры и доверия между различными социальными группами внутри страны. Однако развитие социального капитала и обеспечение человеческого развития невозможно без наличия элит, ориентированных на обеспечение качества жизни в государстве, чьи финансовые и жизненные интересы находятся внутри государства и главной миссией которой является обеспечение устойчивого развития страны. Новый Общественный договор должен стать тем инструментом, который позволит реализовать задачи прорывного развития России. А Национальный лидер страны, Владимир ПУТИН должен стать Гарантом выполнения Общественного договора элитами и всеми гражданами России.

Международный Институт Новейших государств, 16 марта 2018 г.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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