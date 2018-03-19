Синоптики сообщили, когда в Москву придет настоящая весна

Синоптики обещают москвичам долгожданное потепление со второй половины нынешней недели. Согласно прогнозу Gismeteo, погода будет холодной еще три дня – на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

В дальнейшем ожидается потепление. При этом ночами все еще будет слабый «минус», а днем – устойчивый «плюс».

В минувшее воскресенье, 18 марта, в Москве и Подмосковье была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала месяца (-19,7 градусов), а на подмосковной метеостанции «Клин» столбик термометра опустился до −27,3.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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