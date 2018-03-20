В Москве готовят к запуску дроны для слежки и доставки грузов

В Москве готовятся к запуску дроны, летающие автономно с минимальным контролем со стороны оператора, для доставки грузов и патрулирования территорий. Предполагается, что аппараты будут ориентироваться «по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута» и преодолевать до 30 км на одном заряде.

Соответствующее программное обеспечение сейчас проходит тестирование, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Как пояснил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов. Аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они пригодятся «для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции».

Кроме того, как планируется, в июне коптеры будут задействованы в районе Борисовских прудов при патрулирования местности. Они помогут спасателям обнаружить попавших в беду купальщиков и доставят при необходимости самонадувающийся спасательный жилет, заметят нарушителей, разжигающих костры на берегу.

При этом зарядка дрона займет всего около получаса, после чего он снова будет готов к полету.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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