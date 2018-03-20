Театр «У моста» намерен удивить москвичей

В Москву с гастролями приезжает знаменитый мистический пермский театр «У моста», творческий коллектив которого намерен удивить своими постановками. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 и 29 марта на сцене театра «Модерн» в свой юбилейный, 30 сезон, покажет премьеру «Васса», представив ее первый – мало кому известный – вариант, и уже давно полюбившийся мистический триллер «Панночка».

Как отмечают руководители труппы, постановка в первом варианте «Вассы Железновой» Максима Горького – это совсем другая пьеса в отличие от знакомой всем по школе. Это история, повествующая о сложной судьбе одной непростой семьи, члены которой связаны между собой не только кровными узами, но и сложными судебными сплетениями, интригами, тайнами. Их жизнь напоминает инфернальную шахматную игру – каждый персонаж – пешка, ладья, король в чьей-то искусной игре, кем-то заранее продуманного хода. Исход игры и имя «виртуоза» – интрига, которая держит зрителя в напряжении до заключительных минут спектакля.

На сцене театра «У Моста» основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист и деятель искусств РФ Сергей Федотов разворачивает трагедию «человеческой женщины» – Вассы Железновой. Она и мать, опекающая своих детей, и «железная» женщина, готовая пойти даже на преступление, чтобы сохранить свой дом и дело, которому отдала всю жизнь.

Актеры вовлекают зрителя в кипящий водоворот чувств, эмоций, страстей, ни на минуту не теряя эмоционального контакта с залом.

К созданию сценического пространства будто приложил свое «перо» и сам Горький – на сцене оживает неспокойный, таинственный дом, священное детище Вассы. Храня множество тайн, дом будто живет своей жизнью, становясь отдельным персонажем. До зрителя то и дело доносится его дыхание: шаги за стеной, скрип старинных кресел, тиканье часов, шорох бумаг…

Спектакль по пьесе «Панночка» Нины Садур является визитной карточкой пермского театра. Именно после этой постановки в 1990 году театр назвали мистическим и признали за ним право первооткрывателя потустороннего мира на сцене.

Спектакль совершенно уникален по своей стилистике. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил. Зрительный зал то сотрясается от гомерического хохота, то замирает от ужаса, то вздрагивает от неожиданности. Но за шутками смешными и пугающими прячется глубокий смысл человеческого самопожертвования, и в конце представления зрителя неизменно настигает катарсис.

Театр «У Моста» – единственный в мире мистический театр широко известен в Европе. Трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «Золотая маска», обладатель 40 Грин-При зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 164 международных фестивалей, входящий по рейтингу журнала FORBES в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru Театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров.

Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, Ирландии и во многих городах России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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