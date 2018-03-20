Кишинев не решился на обострение: посол Молдавии вернется в Россию

Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца, отозванный ранее в Кишинев «на неопределенный срок», в ближайшие дни прибудет в Москву. О планах его возвращения сообщил глава министерства иностранных дел европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски.

«Подчеркиваю наш интерес к развитию молдаво-российского диалога. Один из шагов для этого – отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы», – цитирует главу министерства РИА Новости.

Напомним, посол республики в РФ был вызван министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в Кишинев из-за конфликтной ситуации с молдавскими политиками, на фоне заочного ареста в России лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Кишинев, Ольга Ветрова

Кишинев. Другие новости 20.03.18

«Росатом» создал комплекс для управления желаниями. / В Госдуме РФ отсканируют лица всех депутатов. / «Газпром» обречен на новый контракт о транзите газа через Украину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»