«Провалились»: Рособрнадзор закрыл прием в два московских вуза

Два российский вуза попали под «санкции» Рособрнадзора за неисполнение предписаний в установленные сроки. Ведомство запретило прием студентов в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарный институт в Москве.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, меры предприняты по результатам проведенных проверок.

Кроме того, приостановлено действие лицензии Московского института банковского дела.

В ведомстве пояснили, что лицензия выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Отмечается, что при приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении государственной аккредитации, учредитель вуза «обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.03.18

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