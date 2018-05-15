Москвичи теперь чаще умирают: в столице растет смертность, а рождаемость падает

Смертность в январе-апреле 2018 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С начала года по апрель в столице умерло 43 338 человек, 1,5% из них – иностранцы.

При этом, согласно данным столичного управление ЗАГС, на свет появилось 41 487 детей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Интерфакс».

Ранее многие годы в Москве фиксировался стабильный рост рождаемости. В частности, в 2016 году на свет появились рекордные 146 тысяч малышей, а в 2017-м статистика пошла на спад – родились 134,573 тысячи детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.05.18

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