«Права имеются»: Песков заверил, что Путин законно рулил «КамАЗом»

Президент РФ Владимир Путин на законных основаниях управлял грузовым автомобилем на Крымском мосту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Infox.ru.

По словам представителя Кремля, президент имеет права категории С, которые дают допуск к транспортным средствам с массой выше 3,5 тонн. «Права категории С у президента есть», – заверил он журналистов.

Песков также отметил, Путин открыл эту категорию в водительском удостоверении давно – около 20 лет назад.

Как сообщал «Новый День», сегодня Путин официально «соединил» два берега Керченского пролива, открыв по гигантской переправе автомобильное движение. Управляя «КамАЗом», он первым проехал по Крымскому мосту во главе колонны строительной техники. Глава государства в ответ на вопрос корреспондента РБК, какие у него впечатления от проезда по Крымскому мосту, заявил: «Супер!»

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