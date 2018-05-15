Сатанисты и оппозиционеры названы главной угрозой для российских подростков

Российские власти опасаются «развращения» российской молодежи в сатанинских сектах и оппозиционных структурах, которые курируют иностранные спецслужбы. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, власть намерена проводить профилактику «деструктивных взглядов» среди молодых людей.

«Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», – заявил Патрушев на выездном совещании в Приволжском округе, передает РИА «Новости».

При этом секретарь Совбеза выразил уверенность, что оппозиционные структуры, которые курируют зарубежные спецслужбы, пытаются подорвать нравственные устои, традиционные культурные и духовные ценности подростков.

Он отметил, что сейчас воздействие на молодёжь идет через Интернет, где распространяется криминальная психология, культ насилия и другие «откровенные антиобщественные тенденции и соответствующая атрибутика».

По словам Патрушева, в группе риска молодежь с низким уровнем образования, те, кто испытывают сложности с трудоустройством, и не имеют доступа к «культурному досугу».

Чтобы исправить ситуацию, государство должно больше внимания уделить молодежной политике и создавать площадки – спортивные центры и места интеллектуального досуга, где подростки смогли бы реализовать свой потенциал, считает Патрушев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.18

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