Почти Уганда, но лучше Франции: Россия – в пятерке лидеров по экономической преступности

Россия сравнялась с Угандой по преступлениям против бизнеса и вошла в пятерку стран, где компании чаще всего страдают от экономического мошенничества. Эти данные следуют из опроса компании PricewaterhouseCoopers (PwC), охватившего 54 государства.

Согласно результатам исследования, чаще, чем РФ, в 2016-2017 годах с экономической преступностью сталкивался только бизнес Франции, Кении и ЮАР. Россия же делит четвертое место с Угандой, а пятое место занимает Замбия. При этом в опросе 2015 года РФ была на восьмом месте, передает РБК.

Незаконное присвоение активов оказалось самым распространенным видом экономического преступления – как в России (53%), так и во всем мире (45%). Второе место занимают взяточничество и коррупция (41% в РФ и 25% в мире). Третий вид мошенничества в нашей стране связан с закупками товаров и услуг (35% в РФ и 22% в мире). Однако в России, как оказалось, в меньшей степени распространена киберпреступность (24% в РФ против 31% в мире).

В целом отмечается резкий рост случаев мошенничества в мире – с 36% до 49%.

Как отмечается, под преступлениями авторы исследования подразумевают действия, квалифицированные так самими компаниями, а не правоохранительными органами. При этом они не обязательно оформлены в уголовные дела. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, число экономических преступлений в России, напротив, снижается с 2015 года (112,4 тысячи) и в 2017 году составило 105 тысяч.

Почти половина респондентов в России заявили, что среди мошенников преобладают сотрудники их же компаний, преимущественно руководители среднего звена. Между тем, за последние два года увеличилась доля мошенников среди руководителей высшего звена – с 15 до 39%. Авторы исследования подчеркивают, что такие преступления сложно выявить, но они разрушают корпоративную культуру и задают негативный «тон сверху». На счету руководителей младшего звена – 14% преступлений.

Комментируя высокое место России в рейтинге RwC, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Кирилл Титаев пояснил, что в РФ очень зарегулированная экономика и не очень высокая культура рынка. Все это создает условия для большого числа таких преступлений. Кроме того, «в дискурсивной плоскости» высок уровень криминализации событий экономической жизни. Таким образом, то, что «в одних странах интерпретируется как нормальный трудовой конфликт, в России гораздо чаще будет описываться в терминах Уголовного кодекса».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.05.18

Американцы трепещут перед российской ядерной ракетой «Авангард». / Почти 60% россиян боятся, что конфликт в Сирии перерастет в третью мировую войну. / В Москве перед судом предстанет жестокий насильник за преступление 14-летней давности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»