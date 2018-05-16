На МКС появится лазерная пушка

На Международной космической станции (МКС) появится лазер для «отстрела» космического мусора. Об этом сообщил на заседании Совета Российской академии наук по космосу председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

Предполагается, что под действием лазера мусор будет испаряться, превращаясь в облако металлических частиц размером, не представляющим угрозы для обшивки и аппаратуры.

Пока же для защиты от космического мусора станция проводит маневры уклонения. Они выполняются несколько раз в год при помощи двигателей самой станции или пристыкованных к ней грузовых кораблей, передает РИА «Новости».

В Японии и Европе «серьезно обсуждаются проекты создания таких установок», а параметры лазеров, которые сейчас есть, «как по средней, так и по пиковой мощности достаточные для решения задачи по изменению орбиты небольших элементов космического мусора размером по 10 сантиметров и меньше».

По словам заведующего отделом Института прикладной физики РАН, кандидата физико-математических наук Олега Палашова, российская разработка позволит уменьшить габариты и технологическую сложность орбитального лазера. Сама идея принадлежала японцам. По ней, лазер должен был концентрировать энергию с 10 тысяч оптиковолоконных каналов. Однако российские специалисты предложили уменьшить их число с 10 тысяч до 100 «путем использования вместо оптоволокна тонких стержней, которые разрабатываются в институте».

«Сам по себе проект этот новый. Рассматривается только возможность создания такого лазера и потенциал его размещения на космическом аппарате, а интерфейс, как управлять такого рода излучением – это уже следующий вопрос», – пояснил он.

Для его работы на полную мощность, добавил Палашов, нужна вся электроэнергия, вырабатываемая МКС. Между тем, обесточить станцию нельзя, поэтому уже прорабатывается проект с потреблением 5% энергии. В итоге длительность выстрела сократится до 10 секунд, а 200 – уйдут на перезарядку. Дальность составит 10 км. Вес аппаратуры будет около 500 килограммов, объем – один-два кубических метра.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.05.18

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