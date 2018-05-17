Бил руками, ногами и ранил шилом: москвич напал на пожилую женщину

В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство 70-летней женщины. Молодой человек беспричинно набросился на старушку и нанес ей тяжелые травмы. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено минувшей ночью вблизи жилых домов на улице Борисовские пруды. По версии следствия, мужчина внезапно начал избивать проходящую мимо пенсионерку. Кроме того, он нанес ей не менее двух ударов шилом в голову, а затем скрылся с места происшествия.

Видео с камер наблюдения запечатлело, как молодой человек одним ударом кулака сбивает пожилую женщину с ног, а затем наносит удар ногой.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу.

Вскоре следователи задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем ГСУ СК России по городу Москве Александром Дрымановым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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