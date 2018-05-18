Путин и Меркель решат, что делать с Трампом

Сегодня в Сочи намечены переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Главы государств обсудят вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику, в том числе иранскую проблему после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«18 мая в Сочи Владимир Путин встретится с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры также обговорят ситуацию в Сирии, на Украине, ядерную сделку с Ираном и другие темы.

Отметим, что накануне в Сочи состоялись переговоры Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Как отметил президент, сейчас одна из главных задач в арабской республике – «экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации».

Известно также, что 24-25 мая российский президент проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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