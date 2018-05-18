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Понедельник, 21 мая 2018, 15:46 мск

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Союзник России в Европе: Италия готовится к отмене антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Новое коалиционное правительство Италии, состав которого сформируют дружественные Москве политические силы, намерено добиваться отмены антироссийских санкций ЕС, передает Infox.ru со ссылкой на публикацию в газета Corriere della Sera.

Как известно, на парламентских выборах в Италии победили партии «Лига» и «Пять звезд», представители которых регулярно посещали Москву и критиковали антироссийские санкции. Лидеры этих политических сил в настоящее время согласуют текст коалиционного договора, в котором предварительно оговаривается, что «Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера».

Ранее областной совет итальянского Венето принял резолюцию с призывом отменить санкционный режим против России, которую поддержало подавляющее большинство депутатов. Депутаты считают, что пришло время прекратить политику санкций, которая приводит к падению доходов итальянского бизнеса, и приступить к диалогу с Москвой.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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