В московском регионе снова объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в МЧС, в ближайшие часы с сохранением в вечерние и ночные часы до 19 мая ожидается гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.
В МЧС советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде и в автомобиле.
По данным центра «Фобос», сегодня в регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков, местами возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве +24…+26°, по области +22…+27°.
По данным Гидрометцентра РФ, в субботу, 19 мая, в Москве и по области температура не поднимется выше 22 градусов, местами возможны грозы. В воскресенье, 20 мая, температура продолжит небольшое снижение и составит 16-18 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 18.05.18
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