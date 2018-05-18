СМИ: Григорий Лепс попал в больницу

Известный эстрадный певец Григорий Лепс попал в больницу – у него диагностированы серьезные травмы, по некоторым данным, перелом ребер, передает РЕН-ТВ.

Госпитализацию артиста в одну из столичных клиник подтвердила и его представитель Наталья Мостакова, однако отказалась от более подробных комментариев.

«Да это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется», – заверила она.

Григорий Лепс – известный певец, композитор и продюсер. Он также является обладателем премий World Music Awards, «Песня года», «Золотой граммофон», лауреатом «Шансона года» и многих других наград.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.18

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