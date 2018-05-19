ЧП с самолетом авиакомпании «Победа»: отказал двигатель

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, был вынужден вернуться в столичный аэропорт «Внуково» после отказа одного из двигателей в небе над Воронежем, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что лайнер приземлился на одном работающем двигателе. На борту находилось порядка 170 пассажиров, никто не пострадал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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