«Нам там нечего больше делать»: Порошенко подтвердил планы покинуть СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил планы Киева покинуть Содружество независимых государств (СНГ). Накануне он подписал указ об отзыве украинских представителей из органов СНГ, а сегодня заявил, что Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником организации.

«Сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Сегодня я подписал соответствующий Указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», – сообщил накануне Порошенко.

«Нам там нечего больше делать. Мы движемся вместе в Европу», – подчеркнул он и добавил, что верит в «близкое европейское будущее Украины».

Сегодня в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий Порошенко уточнил, что Киев намерен внимательно пересмотреть все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйти из тех, «в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам».

Говоря о подписанном им накануне указе он подчеркнул, что таким образом закрыл постоянное представительство Украины в этой организации.

Примечательно, что глава пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров усомнился в истинности слов Порошенко, поскольку в аппарате исполкома СНГ уже нет сотрудников от Украины.

«Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Но в 2014 году они предыдущих отозвали, а новых не назначили», – цитирует Никанорова РИА «Новости».

Он попросил журналистов уточнить у Порошенко, кого именно украинская сторона могла отозвать, в частности, из исполкома СНГ. По словам Никанорова, это не первое аналогичное заявление украинских властей, «но далее последствий никаких нет».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 20.05.18

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