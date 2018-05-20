Синоптики определили, когда в Москву вернется теплая погода

В начале следующей недели погода в московском регионе заметно улучшится. Как сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, благодаря антициклону, будет тепло и солнечно, но перед следующими выходными температура опустится до +20 и вновь пройдут дожди.

«Сейчас погода заметно испортилась, но слезы с дождем лить не стоит – уже завтра в связи с хорошо выраженным антициклоном к Москве подойдет область высокого давления. В начале недели ожидается малооблачная погода без осадков», – сказал Вильфанд «Интерфаксу».

В ночь на понедельник ожидается около 5-6 градусов, однако днем до +21, а по области и в отдельных районах Москвы до +22...23. Осадки должны прекратиться, выглянет солнце. Вторник Вильфанд охарактеризовал как «самый жаркий и замечательный день». Без осадков, минимальная температура ночью +10, днем до +24.

По прогнозу, среда тоже будет жаркой: ночью уже +12...14, днем до 24-25 градусов, однако в этот день погода начнет меняться – ожидается «переменная облачность, небольшой дождь». Такой же температурный фон сохранится в четверг, однако облачность будет гуще, а вероятность осадков – выше: ожидаются небольшие дожди.

Пятница же в столице будет дождливой и прохладной, прогнозирует Вильфанд. Погода будет хмурой, температура опустится на 4-5 градусов до +20...+22, ожидаются заметные осадки.

К началу следующих выходных, тем не менее, в Гидрометцентре прогнозируют небольшое улучшение: в субботу осадки уже небольшие, ночью +6...+9, днем около +20. «Но такая погода, конечно, несопоставима с тем, что наблюдается в Западной Сибири – вчера там снег выпадал», – отметил Вильфанд.

Стоит отметить, что за последние дни в московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.18

В Подмосковье задержан педофил: насильно увез 10-летнюю девочку на машине. / «Нам там нечего больше делать»: Порошенко подтвердил планы покинуть СНГ. / «Хозяин мира»: в Германии определили статус Путина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»